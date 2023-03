Die FLF-Anhänger können das EM-Qualifikationsspiel am Donnerstagabend aus dem Bett heraus verfolgen.

Luxemburgische Fans übernachten in der Slowakei im Stadion

Einschlafen mit Blick aufs Spielfeld? In Trnava ist das möglich. Im Hotel Arena, das zum Stadion Antona Malatinskeho gehört, können sich Fußballfans die Begegnungen vom Zimmer aus ansehen.

Die FLF-Auswahl steht in der Slowakei vor der ersten Bewährungsprobe Luxemburgs Fußball-Nationalmannschaft geht als leichter Außenseiter ins Auf­takt­spiel der EM-Qualifikation.

Da die FLF-Auswahl am Donnerstagabend ab 20.45 Uhr zum Auftakt der EM-Qualifikation in der Slowakei gefordert ist, übernachten auch luxemburgische Fans in der Drei-Sterne-Unterkunft. Die Begegnung werden sich die Anhänger aber voraussichtlich nicht im Hotelzimmer ansehen, schließlich wollen sie das Team von der Tribüne aus lauthals unterstützen.

Während die Spieler jedoch nach dem Abpfiff am späten Abend noch mit dem Bus nach Bratislava fahren müssen, ist der Heimweg der Fans deutlich unkomplizierter.

