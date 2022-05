Beim European Grand Prix 2022 in Plovdiv (BUL) trifft niemand besser als FLTA-Schützin Mariya Shkolna. Auch Jeff Henckels überzeugt.

Bogenschiessen

Luxemburgerin gewinnt Goldmedaille im Compound-Schiessen

André KLEIN Beim European Grand Prix 2022 in Plovdiv (BUL) trifft niemand besser als FLTA-Schützin Mariya Shkolna. Auch Jeff Henckels überzeugt.

Nachdem Mariya Shkolna am Samstag das Halbfinale im Bogenschiessen in der Variante Compound gegen die Italienerin Elisa Rona mit 146:145 gewann, traf sie im Finale am Sonntag auf Sangul Lok aus der Türkei.



In einem spannenden Duell, in dem es nach fünf Durchgängen 140:140 stand, musste der letzte Pfeil die Entscheidung bringen. Beide Athletinnen trafen hierbei in die Zehn, aber Shkolnas Pfeil war etwas mittiger, so dass sie den Wettkampf gewann.

Mariya Shkolna: „Meine Familie bereitet Molotowcocktails vor“ Bogenschützin Mariya Shkolna bangt nach Russlands Angriff auf die Ukraine um ihre Angehörigen im Kriegsgebiet.

Im Recurve stand mit Jeff Henckels ein weiterer Luxemburger im Finale. Nach fünf Durchgängen musste auch hier der letzte Pfeil entscheiden. Hier traf Gegner Willem Bakker (NL) in die Zehn während Henckels nur die Neun traf und sich somit mit der Silbermedaille begnügen musste.

Insgesamt geht für die FLTA Athleten beim European Grand Prix 2022 in Plovdiv damit eine erfolgreiche Woche zu Ende.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.