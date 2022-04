Die Mannschaft von Coach Mario Mutsch spielt bei der EM in Israel gegen den Gastgeber und Deutschland. Der dritte Gegner steht noch nicht fest.

Gruppenauslosung

Luxemburger U17-Fußballer treffen bei der EM auf Deutschland

André KLEIN Die Mannschaft von Coach Mario Mutsch spielt bei der EM in Israel gegen den Gastgeber und Deutschland. Der dritte Gegner steht noch nicht fest.

Nachdem die Luxemburger U17-Auswahl vergangene Woche England mit 2:0 zu Hause schlagen konnten, kannte der Jubel keine Grenzen mehr.

Die Nachwuchskicker aus dem Großherzogtum konnten sich durch diesen Sieg hinter Frankreich, aber vor dem Mutterland des Fußballs als Tabellenzweiter der Gruppe 5 für die Europameisterschaft in Israel (16. Mai bis 1. Juni) qualifizieren. Dort werden dann mit 16 Mannschaften doppelt so viele Nationen teilnehmen, als 2019 in den Niederlanden.

Thomas Souchard(r.) und Clayton Irigoyen feiern nach dem Sieg gegen England die geglückte Qualifikation zur EM. Foto: Stéphane Guillaume

Auch wenn es bis zum Anstoß des EM-Auftaktspiels noch etwas mehr als einen Monat dauert, wurde es am Mittwoch zum ersten Mal richtig spannend, denn im Daniel Herzliya Hotel in Israel fand die Gruppenauslosung statt.



Wir wollen die Europameisterschaft genießen und davon profitieren dabei zu sein. Das sind wieder wichtige Entwicklungsschritte für uns. Ich hoffe, dass sich keiner unserer Spieler bis dahin verletzt. Mario Mutsch

Die Roten Löwen müssen sich in Gruppe A mit den Gastgebern aus Israel und der Mannschaft aus Deutschland messen.

Der dritte Gegner wird der Sieger der Qualifikationsgruppe 6 sein. Hier kämpfen vom 20. bis zum 26. April Italien, das Kosovo, Polen und die Ukraine um ein EM-Ticket.



„Im Eröffnungsspiel gegen den Gastgeber (16. Mai) zu spielen ist schon etwas ganz Besonderes für uns“, freut sich Trainer Mario Mutsch schon auf den Start in das Turnier. „Wir wollen die Europameisterschaft genießen und davon profitieren dabei zu sein. Das sind wieder wichtige Entwicklungsschritte für uns. Ich hoffe, dass sich keiner unserer Spieler bis dahin verletzt.“

Der Trainer denkt derweil schon vier bis fünf Jahre in die Zukunft und wünscht sich, dass möglichst viele seine Spieler den Sprung zu Luc Holtz in die A-Nationalmannschaft schaffen werden.

„Wir schauen immer von Spiel zu Spiel, aber unsere Entwicklung insgesamt ist sehr gut,“ beschreibt Mutsch die für ihn wesentlichen Faktoren. „Wir werden auch mal Rückschläge haben, aber auch dann werden wir unserem weg treu bleiben.“





Auslosung U-17-Fußball-Europameisterschaft 16. Mai - 1. Juni 2022 Gruppe A: Israel (Gastgeber), Deutschland, Gewinner der Qualifikationsgruppe 6, Luxemburg Gruppe B: Frankreich, Niederlande (Titelverteidiger), Bulgarien, bester Zweitplatzierter der Gruppe 6 oder Ungarn Gruppe C: Serbien, Spanien, Türkei, Belgien Gruppe D: Dänemark, Portugal, Schottland, Schweden

