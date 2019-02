Im Luxemburger Fußball wird der Transfermarkt von der kommenden Saison an stärker reguliert. Die Leihgeschäfte werden eingeschränkt. Dies ist das Ergebnis eines Referendums.

Luxemburger Transfersystem wird reformiert

Joe TURMES Im Luxemburger Fußball wird der Transfermarkt von der kommenden Saison an stärker reguliert. Die Leihgeschäfte werden eingeschränkt. Dies ist das Ergebnis eines Referendums.

In der kommenden Saison wird es zu einer tiefgreifenden Änderung im Luxemburger Transfersystem kommen. 113 Vereine haben in einem vom Fußballverband FLF organisierten Referendum abgestimmt. 82 Prozent sprachen sich für die neuen Regeln aus, 16 Prozent waren dagegen, während sich zwei Prozent enthielten.



Ein Verein kann in Zukunft während einer Saison (Sommer- und Wintertransferperiode) nur noch vier Spieler innerhalb seiner Liga verleihen. Von den vier Spielern dürfen maximal zwei an einen Verein verliehen werden. Leihen zu Clubs aus höherklassigen oder unterklassigen Vereinen sind weiterhin in unbegrenzter Zahl möglich.



Die neuen Regeln sollen verhindern, dass die Spitzenvereine den Transfermarkt kontrollieren. So dürfen verliehene Spieler mit ihrem neuen Club gegen ihren Ex-Verein auflaufen. In der jüngeren Vergangenheit wurde dies Spielern regelmäßig untersagt. Auch wird es nicht mehr erlaubt sein, dass der abgebende Club weiterhin das Gehalt oder ein Teil des Gehalts seines verliehenen Spielers zahlt.