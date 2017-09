(jot) - Die Luxemburger Teams bestreiten am Freitag ihre Platzierungsspiele in der "Championships Division" bei der Mannschafts-EM im Tischtennis. Die Männer treffen ab 16 Uhr im Kampf um die Plätze 9-16 auf Spanien. Mladenovic und Co. sind klare Außenseiter gegen einen Gegner, dessen beste drei Spieler sich zwischen Rang 93 und 136 in der Weltrangliste bewegen. Zum Vergleich: Eric Glod ist der beste luxemburgische Spieler in der Weltrangliste auf Platz 359.

Die Luxemburger Frauen messen sich ab 19 Uhr mit Kroatien. Das FLTT-Team um Ni Xia Lian ist in der Favoritenrolle. Kroatiens Nummer eins, Mateja Jeger, wird auf Platz 187 geführt.