Luxemburger Premiere in der Bundesliga

Joe TURMES Am Samstagnachmittag werden zum ersten Mal in der Bundesliga-Geschichte zwei Luxemburger gemeinsam auf dem Platz stehen.

Am Samstagnachmittag treffen die beiden Luxemburger Bundesliga-Legionäre im direkten Duell aufeinander. Mainz um Leandro Barreiro empfängt am 24. Spieltag Aufsteiger Paderborn um Laurent Jans. Beide Nationalspieler stehen in der Startelf, der 20-jährige Barreiro wird im zentralen Mittelfeld und der 27-jährige Jans als Rechtsverteidiger auflaufen.

Es ist zum ersten Mal, dass zwei Luxemburger Spieler in der Bundesliga gemeinsam auf dem Platz stehen. Und dies an einem 29. Februar! Im Hinspiel war Jans nicht eingewechselt worden. Am Samstag geht es um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.