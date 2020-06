Luxemburger nicht mehr Athletiktrainer bei Schalke

Der Luxemburger Bob Schoos ist nicht mehr Athletik- und Konditionstrainer beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04.

David THINNES

Im Sommer 2018 war Bob Schoos als Athletik- und Konditionstrainer aus Hoffenheim nach Schalke gewechselt. Nun steht der Fußball-Bundesligist Medienberichten zufolge vor der Trennnung zum Saisonende von Schoos und Klaus Luisser.

Damit hat die Verletztenmisere in dieser Saison laut Sky und Sport1 offenbar erste personelle Konsequenzen beim Fußball-Bundesligisten. Die Aufgaben soll künftig Werner Leuthard übernehmen, der in der Liga als Fitness-Fachmann gilt. Der 58-Jährige war bereits unter Ex-Trainer Felix Magath beim Revierclub tätig. Die Schalker mussten in der am Samstag zu Ende gehenden Saison zahlreiche verletzungsbedingte Ausfälle verkraften.

Schoos, der in Kopstal aufgewachsen ist, betrieb in jungen Jahren Radsport, gehörte sogar der Luxemburger Nationalmannschaft an und fuhr an der Seite von Kim Kirchen oder auch Andy und Fränk Schleck. Der 37-Jährige machte seinen Abschluss in Sportwissenschaften an der Universität in Heidelberg. Schon während seines Studiums machte er ein Praktikum beim FC Fulham in der Premier League.







