Luxemburger Nationalteam 86. der Weltrangliste

Joe TURMES

Luxemburgs Nationalmannschaft hat sich nach ihrem Start in die EM-Qualifikation gegen Litauen (2:1) und die Ukraine (1:2) in der FIFA-Weltrangliste um einen Platz auf Rang 86 verbessert. Die Mannschaft von Trainer Luc Holtz schob sich unter anderem an Zypern, Gabun und dem Kongo vorbei. Die Weltrangliste wird weiter vom WM-Dritten Belgien angeführt. Dahinter folgen Weltmeister Frankreich und Rekordweltmeister Brasilien.

Luxemburgs beste Platzierung war Rang 82, den sie im September vergangenen Jahres erreicht hatte.