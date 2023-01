Nach zwei Siegen aus zwei Spielen haben die FLVB-Frauen und Männer am Sonntag jeweils die Chance den Novotel-Cup zu gewinnen.

Nach den Männern feiern auch die Frauen einen Sieg gegen England

Die Luxemburger Volleyball-Frauen tun es ihren männlichen Kollegen gleich und besiegen am Samstag England ebenfalls souverän in drei Sätzen (25:17, 25:15, 26:24). Es ist der zweite Sieg im zweiten Spiel des diesjährigen Novotel-Cups. Bereits am Freitag gab es einen klaren 3:0-Auftakterfolg gegen Irland für FLVB-Frauen.

Trainer Fabio Aiuto schickte seine erfahrensten Spielerinnen rund um Carla Mulli auf das Parkett. Besonders den kraftvollen Schmetterbällen von Mulli und Emma van Elslande hatte die Mannschaft von der Insel kaum etwas entgegenzusetzen.

Gegen die deutsche U19-Auswahl, die ebenfalls ihre zwei Spiele für sich entscheiden konnte, haben die FLVB-Frauen am Sonntag nun die Chance auf den Gewinn des Novotel-Cups.

Die Männer legten vor

Bereits einige Stunden zuvor spielten die Männer gegen England. Mit einem ungefährdeten 3:0-Erfolg gegen Irland sind die Luxemburger Volleyballer am Freitag in den Novotel-Cup gestartet. In der anderen Begegnung des ersten Spieltages besiegten die Engländer etwas überraschend die deutsche U20-Auswahl - ebenfalls mit 3:0.

So konnte man vor dem Aufeinandertreffen der Luxemburger mit England am Samstag also durchaus von einer Top-Partie reden, hätte der Sieger doch beste Chancen, das Turnier zu gewinnen.

Bei den Luxemburger Volleyballern stand eine geschlossene Mannschaft auf dem Parkett, die den Gegner stets im Griff hatte. Foto: Christian Kemp

Die Spieler von Trainer Pompiliu Dascalu ließen von Beginn an keine Zweifel daran aufkommen, wer Herr im Haus ist und starteten mit zwei ganz schnellen Punkten in die Partie. Am Ende konnten sie den ersten Satz mit 25:20 gewinnen.

Im zweiten Satz bot sich das gleiche Bild. Der Mittelblock um Christian Galoppo, Yannick Erpelding und Jérémie Feit war kaum zu überwinden. Nach einem zwischenzeitlichen 20:10 für die FLVB-Männer konnte auch dieser Satz deutlich mit 25:17 gewonnen werden.

Im dritten Satz starteten diesmal die Engländer besser, doch schon nach kurzer Zeit drehten Braas und Co. den Spielverlauf zu ihren Gunsten - am Ende stand es 25:22.

Nach dem souveränen 3:0-Erfolg gegen England und phasenweise herausragendem Volleyball fehlt nur noch ein Sieg gegen die deutsche U20-Auswahl am Sonntag zum Turniersieg.

