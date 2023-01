Marcel Meisen hat beim internationalen Cross in Petingen nicht seinen siebten Sieg in Serie gefeiert. Bei den Frauen durfte die Topfavoritin jubeln.

Luxemburgs Männer fahren in Petingen hinterher

Am Sonntag stand das in dieser Saison einzige internationale Cyclocross-Rennen in Luxemburg im Fokus des Interesses. Nicht ganz unerwartet, blieben die Luxemburger chancenlos. Für einen Podestplatz reichte es in keiner Kategorie.

Im Rennen der Junioren klassierte sich Noa Berton als Siebter und somit bester Luxemburger. Er war 1'33'' langsamer als der Franzose Aubin Sparfel. Bei den Débutants war Yannis Lang als Fünfter der beste Fahrer aus dem Großherzogtum. Er wies im Ziel einen Rückstand von 1'48'' auf den Franzosen Théophile Vassal auf.

Das Rennen in Petingen nimmt eine Sonderstellung ein Internationale Cyclocross-Rennen in Luxemburg? Die sind in diesem Winter Mangelware.

Bei den Frauen gab es keine Überraschung: Die niederländische Favoritin Manon Bakker setzte sich souverän mit 54'' Vorsprung vor Xaydee van Sinaey (B) durch, die erst 17 Jahre als ist.

Isabelle Klein belegte im Ziel unter 17 Starterinnen Rang fünf mit einem Rückstand von 2'30''. Sie war somit 1'08'' schneller als Nina Berton, die ihrerseits Achte wurde.

Im Wettkampf der Männer gab es einen französischen Triumph und somit nicht den siebten Erfolg in Serie von Marcel Meisen (D), der 13. (auf 4'46'') wurde. Joshua Dubau, im vergangenen Jahr noch Zweiter, setzte sich ganz knapp vor Gerben Kuypers (B) durch.

Die Luxemburger spielten, in Abwesenheit von Mathieu Kockelmann, Mats Wenzel und Loïc Bettendorff, ganz vorne keine Rolle. Ken Conter belegte Rang 22 (auf 7'31''), Raphaël Kockelmann war als 23. weitere zwei Minuten langsamer.

