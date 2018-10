In diesem Jahr sind im Hauptfeld von Kockelscheuer keine luxemburgischen Linienrichter im Einsatz. Es kam zu einem Streit hinter den Kulissen.

Luxemburger Linienrichter verlassen das Tennisturnier

Joe TURMES

Beim Tennisturnier in Kockelscheuer gab es einen Streit hinter den Kulissen: Seit Montagmorgen an ist kein luxemburgischer Linienrichter mehr im Einsatz. Wie kam es dazu? Dieses Jahr gibt es einen neuen Chef der Linienrichter. Und mit diesem gab es schnell Differenzen.



Alain Urth war einer von vier Luxemburgern, der die Linien am Wochenende während der Qualifikation noch genau im Blick hatte. "Am Montagmorgen habe ich mit einem weiteren luxemburgischen Kollegen das Turnier verlassen. Unsere langjährige Erfahrung war nicht mehr erwünscht", betont Urth, der sich daran stört, wie mit ihm umgegangen wurde. "Wir sind in Kockelscheuer und nicht bei Roland Garros. Der familiäre Aspekt des Turniers kam in diesem Jahr in meinen Augen definitiv zu kurz."



Nun sitzt er zu Hause, obwohl er sich für das Turnier auf seiner Arbeit frei genommen hatte. Seit das Hauptfeld begonnen hat, übernehmen seine ausländischen Kollegen seine Aufgabe.