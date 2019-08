Sven Kieffer ist ein luxemburgischer Skater: Seit Freitag ist sein Video auf der Webseite eines der bekanntesten Skateboardmagazine zu sehen.

Sport 2

Luxemburger Kieffer begeistert Skateboardwelt

David THINNES Sven Kieffer ist ein luxemburgischer Skater: Seit Freitag ist sein Video auf der Webseite eines der bekanntesten Skateboardmagazine zu sehen.

Sven Kieffer macht den nächsten Schritt in seiner Skateboardkarriere: Der Luxemburger ist seit Freitag mit einem eigenen Video auf der Webseite von Transworld Skateboarding zu sehen. Die Printausgabe des Magazins aus den USA wurde zwar im März 2019 nach 32 Jahren von den neuen Besitzern abgesetzt, der Onlineauftritt existiert aber immer noch. Transworld Skateboarding gehört in der Szene neben dem Magazin "Thrasher" zu den angesehensten Magazinen und hat Instagram 1,4 Millionen Follower.

Kieffer, der am 26 August seinen 21. Geburtstag feiert, hatte im Mai 2017 sein Abitur bestanden und sich seitdem auf seinen Sport konzentriert. "Die Priorität liegt für mich immer beim Skateboarden. Seit ich die Schule abgeschlossen habe, denke ich unentwegt daran", hatte Kieffer in einem Interview mit dem "Luxemburger Wort" am 15. Dezember 2017 gesagt.

Der Skater wird im Herbst ein Studium in Berlin (D) beginnen. Auch hier soll das Skateboarden weiterhin eine große Rolle spielen. Mit der Veröffentlichung dieses Videoparts erhält der 20-Jährige erstmals Aufmerksamkeit in den USA, dem Mekka des Skateboardens.

Kieffer will Skateboardprofi werden, natürlich am liebsten in den USA. "Ich habe mit dem Gedanken gespielt. Aber das finanzielle Risiko ist sehr groß. Aber warum nicht später einmal? Ich setze mich nicht unter Druck", hatte er 2017 zu diesem Thema gesagt.

Skateboarder Sven Kieffer : "Jede freie Minute auf dem Brett" Das Skateboarden steht für Sven Kieffer immer im Mittelpunkt. Nachdem der 19-Jährige in diesem Jahr sein Abitur abgeschlossen hat, versucht er nun während seiner einjährigen Auszeit, Profiskater zu werden.

Der Videopart von Kieffer dauert sechs Minuten und wurde vor allem von Nico Uhler in Luxemburg gedreht. Weitere Drehorte waren Barcelona, Berlin, Paris, Rotterdam und Lyon. Er überzeugt mit seinem sauberen und eleganten Stil.

Dieser Teil des Videos gehört zu "In Contrast". Ende Juli feierte dieses Video Premiere und wurde zum 20-jährigen Bestehen des Skateshops in der Hauptstadt, "Olliewood" produziert.