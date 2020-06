Zwei Spieltage vor dem Ende der Bundesliga-Saison steht bereits fast, dass Laurent Jans als erster Luxemburger aus dem Oberhaus absteigen wird. Einige Landsmänner waren in Deutschland erfolgreicher.

Luxemburger in der Bundesliga: ein Absteiger, zwei Vizemeister

Bob HEMMEN

Selbst wenn Laurent Jans mit Paderborn an den letzten beiden Bundesliga-Spieltagen haushoch gewinnen würde, könnte er es nicht mehr verhindern. Der Nationalmannschaftskapitän steigt als erster Luxemburger aus der höchsten deutschen Liga ab.

Dabei ist Jans bereits der sechste Luxemburger, der in der Bundesliga spielt. Alle anderen erzielten mit ihren Clubs bislang aber bessere Resultate. So auch Leandro Barreiro, der mit Mainz am Mittwochabend dank des 2:0-Überraschungserfolgs in Dortmund hervorragende Chancen auf den Klassenerhalt hat.

Am Samstag (15.30 Uhr) treffen Barreiro und Co. zu Hause auf den Tabellenvorletzten Bremen. Zwei Spieltage vor Schluss beträgt der Vorsprung auf Düsseldorf und den Relegationsplatz fünf Punkte, auf Bremen sind es sogar sechs Zähler.

Manuel Cardoni läuft nur ein Mal in der Bundesliga auf. Foto: LW-Archiv

Die Vorgänger aus Luxemburg bewegten sich teilweise in ganz anderen tabellarischen Sphären. Mit Manuel Cardoni und Nico Braun wurden bereits zwei FLF-Akteure Vizemeister. Während Ersterer in der Saison 1996/1997 bei Bayer Leverkusen nur ein Mal eingewechselt wurde, hatte Nico Braun 1971/1972 einen deutlichen größeren Anteil daran, dass Schalke Zweiter wurde. Cardoni kam 1996 ausgerechnet bei der 2:4-Auswärtsniederlage beim späteren Meister Bayern München zu einem sechsminütigen Einsatz. Braun, der insgesamt 35 Bundesliga-Spiele bestritt, durfte in jener Saison zwölfmal ran und erzielte vier Tore.

Luxemburger in der Bundesliga Nico Braun: von 1971 bis 1973 bei Schalke 04. 35 Einsätze, 14 Tore. Roby Langers: von 1980 bis 1982 bei Mönchengladbach. Drei Einsätze, kein Tor. Manuel Cardoni: von 1996 bis 1998 bei Leverkusen. Ein Einsatz, kein Tor. Jeff Strasser: von 1999 bis 2002 bei Kaiserslautern, dann von 2002 bis 2006 bei Mönchengladbach. 194 Einsätze, zehn Tore. Leandro Barreiro: seit 2016 bei Mainz. 17 Einsätze, kein Tor. Laurent Jans: seit 2019 bei Paderborn. 20 Einsätze, kein Tor.

In Brauns zweiter Saison (1972/1973) lief es für Schalke deutlich schlechter. Während er selbst in 23 Partien mit zehn Toren überzeugte, landeten die Königsblauen nur auf Platz 15.

Nico Braun erinnert sich bis heute gerne an die Zeit als Profifußballer. Foto: Stéphane Guillaume

Auch Jeff Strasser, mit 194 Begegnungen der Luxemburger mit den meisten Bundesliga-Einsätzen, machte in seinen sieben Saison Erfahrungen in beide Richtungen. Am besten lief es direkt in seiner ersten Spielzeit (1999/2000) als Strasser mit Kaiserslautern auf Rang fünf landete.

Zittern musste der ehemalige Nationalspieler in der Saison 2004/2005 mit Mönchengladbach, als die Fohlen als Tabellen-15. nur einen Punkt mehr auf dem Konto hatten als Absteiger Bochum.

Roby Langers lief dreimal in der Bundesliga auf. In der Saison 1980/1981 belegte er mit Mönchengladbach den sechsten Rang, 1981/1982 war es am Ende Platz sieben.

