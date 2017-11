(dat) - Drei Wochen nach seiner Knieverletzung stand Laurent Jans Waasland-Beveren wieder zur Verfügung: Am Samstagabend setzte sich der Club des Luxemburger Nationalspielers mit 2:0 gegen Mouscron durch. Jans wurde in der 88.' ausgewechselt. In der Tabelle schafft Waasland-Beveren den Sprung auf den fünften Platz.



Anthony Moris sass nach seinem auskurierten Kreuzbandriss bei Malines auf der Bank und erlebte dort das 2:0 im Kellerduell gegen Courtrai. In der Tabelle verbessert sich Malines auf Platz 14.



Nicht gut lief es für Eric Veiga mit der U23 von Braunschweig in der Regionalliga Nord. Sein Club unterlag mit 1:3 bei Eutin 08 und der Luxemburger Nationalspieler erzielte das Tor für den Gegner. Veiga wollte in der 62.' einen Ball weggrätschen, aber dieser landete im eigenen Tor. Veiga wurde in der 65.' ausgewechselt. Braunschweig II belegt in der Tabelle den zehnten Rang (19 Punkte.).



Nicht zum Einsatz kam Maurice Deville in der Regionalliga Südwest: Sein Verein Waldhof Mannheim gewann am 17. Spieltag mit 2:0 beim TSC Steinbach. Mannheim liegt nun in der Tabelle auf Rang vier (31 Punkte).