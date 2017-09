(jot) - Ab sofort können Karten für die beiden letzten Qualifikationsspiele der Luxemburger Nationalmannschaft zur WM 2018 in Russland bestellt werden, indem man eine E-Mail an luca.scornaienchi@football.lu oder ein Fax an die Nummer 400201 schickt. Beim WM-Qualifikationsheimspiel gegen Bulgarien, das am 10. Oktober um 20.45 Uhr im Stade Josy Barthel angepfiffen wird, sind die Ticketpreise wie folgt: 40 Euro für die Tribune de Face, 30 Euro für die Tribune de Côté und 20 Euro für die Tribune Populaire.



Für das Auswärtsspiel in Schweden, das bereits am 7. Oktober in Solna ansteht, kostet eine Karte 63 Euro für die Haupttribüne und 21 Euro für den Gästebereich. Karten für dieses Auswärtsspiel müssen bis spätestens zum 22. September bestellt werden.