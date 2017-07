(kev) - Ryan Johansson hat die Qual der Wahl. Der 16-Jährige muss sich irgendwann entscheiden, ob er für die schwedische, die irische oder die Luxemburger Fußballnationalmannschaft spielen will. Bisher streifte er das Trikot Luxemburgs über, doch derzeit ist er für Schweden im Einsatz.

Bei einem U16-Turnier in Island gelang der Jugendauswahl der "Tre Kronor" zum Auftakt ein 2:0-Sieg gegen Finnland. Johansson stand in der Startelf und wurde in der Halbzeitpause ausgewechselt. Gegen Dänemark (am Dienstag) und die Färöer (am Donnerstag) kann sich der Blondschopf erneut berechtigte Hoffnungen auf einen Einsatz machen.

🇸🇪2-0🇫🇮 A post shared by Ryan Johansson (@ryanjohanssonn) on Jul 30, 2017 at 12:50pm PDT

Doch warum spielt Johansson jetzt eigentlich für Schweden, fühlte er sich doch vor fünf Monaten noch zu Luxemburg hingezogen? Die Antwort lautet: Der talentierte Offensivspieler muss Spielpraxis sammeln. Bei seinem neuen Verein, dem FC Bayern München, darf der 16-Jährige derzeit nicht an den Testspielen der U17 teilnehmen. Der Grund: Die FIFA-Spiellizenz wurde noch nicht ausgestellt, da die Papiere aus Frankreich noch nicht beim Weltverband eingereicht wurden. Ob der FC Metz oder der französische Verband dies noch nicht getan hat, ist unklar.

Fakt ist, dass der FC Bayern Johansson geraten hat, die Einladung des schwedischen Verbands anzunehmen, um so vor dem Ligastart (am 12. August) zumindest ein paar Spiele bestreiten zu können. Der Technische Direktor des Luxemburger Fußballverbands, Reinhold Breu, wurde vorab darüber informiert.

Grund zur Panik gibt es unseren Informationen also (noch) nicht. Doch wer weiß, ob Johansson bei diesem Turnier nicht auf den Geschmack kommt und künftig in die Fußstapfen von Zlatan Ibrahimovic und Co. treten will.