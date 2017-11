(jot) - Am Freitagabend waren drei Luxemburger Nationalspieler im Einsatz, während drei nicht für ihre Vereine aufliefen. Defensivspezialist Eric Veiga erzielte in der 25.' das zwischenzeitliche 1:1 beim 3:2-Erfolg von Braunschweig II in der deutschen Regionalliga Nord bei St. Pauli II. Zu diesem Zeitpunkt befand sich sein Team nach einem gegnerischen Platzverweis bereits in Überzahl. Veiga kam über die gesamte Spielzeit zum Einsatz.

Auch Gerson Rodrigues trug sich in die Torschützenliste ein: Der offensive Mittelfeldspieler, der erst in der 46.' eingewechselt wurde, erzielte mit einem Kunstschuss aus großer Distanz das zwischenzeitliche 1:3 bei der 1:4-Niederlage von Telstar in der zweithöchsten niederländischen Klasse bei Waalwijk.



In der zweithöchsten belgischen Klasse ging Aurélien Joachim für Lierse auf Torejagd. Verteidiger Tim Hall stand dagegen nicht im Aufgebot. Am Ende stand ein 1:0-Heimsieg über Cercle Bruges.



In der französischen Ligue 2 kam der gesperrte Christopher Martins bei der 1:3-Niederlage von Bourg-en-Bresse Péronnas gegen Valenciennes nicht zum Einsatz. Torhüter Anthony Moris saß bei der 0:2-Niederlage von Malines in der höchsten belgischen Klasse gegen Charleroi nur auf der Bank.