(jan) - Der wetterbedingte Ausfall etlicher Fußballbegegnungen am 12. November hat Konsequenzen für den Spielplan. Wie die FLF am Dienstag mitteilte, wird der elfte Spieltag der BGL Ligue und der Ehrenpromotion vom 10. auf den 3. Dezember verschoben. Das Pokal-Achtelfinale wandert hingegen vom 3. auf den 10. Dezember.

Ebenfalls am 10. Dezember findet der zehnte Spieltag in Division 1 und 2 statt, während die siebte Runde der dritten Division am selben Tag wie die Pokalspiele ausgetragen wird. Weil zwischen 26. November und 10. Dezember kein freies Wochenende zur Verfügung stünde, sei diese Lösung ausgewählt worden, damit die Teams nicht auf Wochentage ausweichen müssen.