von Jan Morawski

Wenn man sich mit Francisco Munoz über Fußball unterhält, könnte man meinen, er sei Trainer. „Man muss sich immer dem Gegner anpassen“, sagt der 23-Jährige. „Wenn er mit viel Ballbesitz spielt, dann muss ich mich eben weiter zurückziehen und auf Konter lauern.“ Munoz ist aber kein Trainer. Er ist auch kein Fußballspieler. Er ist eine ganze Mannschaft.

Für den Studenten der Betriebswirtschaft ging am Donnerstagabend in Bartringen ein Traum in Erfüllung ...