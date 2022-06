Nach ordentlichen Auftritten bei der EM in München sind im kommenden Jahr in Krakau mindestens zwei Luxemburger am Start.

Luxemburger dürfen zu den Europaspielen

Jeff Henckels (Weltranglistenposition im Recurve: 31) und Mariya Shkolna (Compound: 29) haben den einheimischen Bogenschützen zwei Startplätze bei den im kommenden Jahr stattfindenden Europaspielen im polnischen Krakau gesichert.

Bei der EM in München belegte Henckels nach der Qualifikation den starken achten Platz und musste so erst im 1/16-Finale antreten. Dort unterlag der 37-Jährige zwar dem Ukrainer Ivan Kozhokar (50) knapp mit 4:6, sein geteilter 17. Rang reichte aber für einen Quotenplatz.

Shkolna schaffte es bis ins Achtelfinale, scheiterte dort allerdings an der Französin Sophie Dodemont (28/139:143) und beendete den Wettbewerb auf dem geteilten neunten Platz. In einem zusätzlichen Durchgang für die Europaspiele setzte sich die 24-Jährige mit 146:143 gegen die Finnin Satu Nisula durch und erkämpfte so den zweiten Quotenplatz für Luxemburg.

Gilles Seywert scheitert knapp. Foto: FLTA

In der Compound-Konkurrenz der Männer lieferte sich Gilles Seywert (66) im 1/16-Finale ein enges Duell mit Stephan Hansen (DK/18) und hatte nur knapp mit 145 zu 146 Ringen das Nachsehen. Arnaud Hocevar und Ben Moes scheiterten gleich in der ersten K.-o.-Runde.

Pit Klein kam im Recurve auf den geteilten 33. Platz. In den Teamwettbewerben landeten Shkolna und Seywert gemeinsam auf Rang neun. Die Compound-Mannschaft belegte Platz 17.

