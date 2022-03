Wenn Ni Xia Lian und Sarah De Nutte gemeinsam am Tisch stehen, sind sie kaum zu schlagen. Das zeigt sich jetzt auch in der Weltrangliste.

Tischtennis

Luxemburger Doppel ist die Nummer drei der Welt

Jan MORAWSKI Wenn Ni Xia Lian und Sarah De Nutte gemeinsam am Tisch stehen, sind sie kaum zu schlagen. Das zeigt sich jetzt auch in der Weltrangliste.

China, Japan, Luxemburg: In dieser Reihenfolge liest sich aktuell die Weltrangliste im Tischtennis-Frauendoppel. Was aus Sicht des kleinen Großherzogtums unglaublich klingt, ist der starken Saison von Ni Xia Lian (Weltranglistenposition: 36) und Sarah De Nutte (67) zu verdanken.

Nach ihrer sensationellen Bronzemedaille bei der Weltmeisterschaft in Houston (USA) und dem Halbfinaleinzug beim stark besetzten Turnier in Singapur stoßen die beiden in der neuen Weltrangliste auf Rang drei vor. Dabei verbesserten sie sich um sechs Plätze.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von instagram angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Nur das chinesische Duo Sun Yingsha (2) und Wang Manyu (3), gegen das die Luxemburgerinnen bei ihren Triumphzügen zweimal verloren, sowie die japanische Paarung Mima Ito (4) und Hina Hayata (6) sind besser klassiert.

"Ni und Sarah waren schon immer gut" FLTT-Sportdirektor Martin Ostermann freut sich über den Erfolg bei der Tischtennis-WM. Er hofft nun auch in Luxemburg auf einen Effekt.

„Ich hätte mir nie vorstellen können, dass Ni und ich die Top drei der Doppel-Weltrangliste erreichen könnten“, schrieb die 29-jährige De Nutte auf Instagram. „Ich danke allen, die uns unterstützt haben. Wir werden unser Bestes tun, um auch in Zukunft starke Resultate zu erzielen.“

Einen kleinen Scherz in Richtung ihrer 58 Jahre alten Teamkollegin konnte sich De Nutte dabei nicht verkneifen: „Wir sind noch jung und haben Potenzial, uns zu entwickeln.“

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.