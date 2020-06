Die Luxemburger Teams werden in der Europapokalqualifikation nur ein K.-o.-Spiel pro Runde absolvieren. Das Heimrecht wird per Los bestimmt.

Luxemburger Clubs bestreiten nur ein Spiel pro Runde

Joe TURMES

Die Europäische Fußball-Union UEFA hat am Mittwoch bekannt gegeben, wie die Europapokalqualifikation im Sommer aussehen wird. Die Luxemburger Teams werden pro Runde nur ein Spiel bestreiten. Welches Team Heimrecht besitzt, wird per Los ermittelt. Die Auslosung findet am 9./10. August statt.

Fola bestreitet am 18./19. August die erste Qualifikationsrunde der Champions League. Niederkorn, Differdingen und Titus Petingen werden am 27. August in der ersten Qualifikationsrunde der Europa League im Einsatz sein.





