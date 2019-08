Im Auftaktmatch bei der Basketball-Europameisterschaft der Frauen (U16) gingen die Osteuropäerinnen ein hohes Tempo.

Luxemburg unterliegt der Ukraine

(MeM) - Die Luxemburger Basketball-Frauenmannschaft U16 hat am Samstag bei der Europameisterschaft im bulgarischen Sofia das Auftaktmatch gegen die Ukraine mit 42 zu 83 verloren.



In der ersten Halbzeit konnten die Luxemburgerinnen noch mit dem aggressiven Tempo des ukrainischen Teams mithalten, mussten sich dann aber in der zweiten Hälfte in die Defensive begeben, während die Ukrainerinnen punkten konnten.

Nun heißt es für das Luxemburger Team, sich auf den nächsten Gegner, die Niederlande, vorzubereiten.