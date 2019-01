Am 13. Februar trifft Luxemburgs Fußballnationalmannschaft auf den FC Saarbrücken. Das FLF-Team bereitet sich auf die Qualifikationsspiele der EM 2020 vor.

Luxemburg trifft auf Saarbrücken

David THINNES

Am 22. März beginnt für Luxemburgs Fußballnationalmannschaft mit dem Heimspiel gegen Litauen die Qualifikation für die EM 2020. Als Vorbereitung bestreitet das FLF-Team am 13. Februar ein Testspiel gegen den Regionalligisten FC Saarbrücken. Das Spiel findet in Canach statt (18 Uhr).