Basketball

Luxemburg trifft auf Kroatien und Irland

Jan MORAWSKI In der EM-Vorqualifikation treten die FLBB-Männer in einer Dreiergruppe an. Für die nächste Runde reicht nur der erste Platz.

Im Juli startet die Basketball-Nationalmannschaft der Männer in die Vorqualifikation zur EM 2025. Das Team von Trainer Ken Diederich trifft in Gruppe G auf Kroatien und Irland. Das ergab die Auslosung am Dienstag.

Der gelungene Portugal-Trip der FLBB-Auswahl In den vergangenen Tagen bereitete sich die Basketball-Nationalmannschaft der Männer auf die bevorstehenden Aufgaben vor.

Gegen jeden Gegner tritt die FLBB-Auswahl zum Hin- und Rückspiel an. Die jeweils erstplatzierten Teams der insgesamt vier Gruppen qualifizieren sich für die nächste Runde. Die Kampagne beginnt am Mittwoch, dem 19. Juli und endet am Samstag, dem 5. August.

