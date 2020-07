Die Luxemburger Fußball-Nationalmannschaft wird jeweils ein Testspiel gegen Liechtenstein und Österreich bestreiten. Beide Partien finden im Stade Josy Barthel statt.

Luxemburg testet gegen Liechtenstein und Österreich

Kevin ZENDER

Mit Liechtenstein und Österreich wird die Luxemburger Fußball-Nationalmannschaft in diesem Jahr noch auf zwei Testspielgegner treffen.

Am 7. Oktober wird die FLF-Auswahl im Stade Josy Barthel gegen Liechtenstein spielen. Dieses Duell dient zur Vorbereitung auf die Nations-League-Spiele gegen Zypern (10. Oktober) und in Montenegro (13. Oktober).

Das Testspiel gegen Österreich wird am 11. November im Stade Josy Barthel über die Bühne gehen. Drei Tage später tritt das Team von Trainer Luc Holtz in der Nations League in Zypern an. Am 17. November steht dann die Heimpartie gegen Aserbaidschan an.

Die Anstoßzeit der Testbegegnungen, die von der UEFA als Pflichttermine ausgegeben wurden, steht noch nicht fest.

