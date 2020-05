Von Montag an ist jede Sportart im Freien wieder erlaubt. Doch es gelten bestimmte Bedingungen, wie Minister Dan Kersch auf einer Pressekonferenz erklärte.

Luxemburg: Sport unter bestimmten Bedingungen wieder erlaubt

Joe TURMES Von Montag an ist jede Sportart im Freien wieder erlaubt. Doch es gelten bestimmte Bedingungen, wie Minister Dan Kersch auf einer Pressekonferenz erklärte.

Von Montag an darf in Luxemburg wieder jede Sportart im Freien ausgeübt werden. Voraussetzung ist, dass die Sportarten nicht mit Wettbewerben einhergehen, es keinen Körperkontakt gibt, Zuschauer ausgeschlossen sind und die Umkleidekabinen geschlossen bleiben. Dies erklärte Sportminister Dan Kersch.

"Ich hoffe, dass sich die Sportler, die in der Regel ja diszipliniert sind, an diese Empfehlungen halten", betonte der LSAP-Politiker. Falls dies der Fall sei, könne man auf Reglemente verzichten.

Besitzer der Infrastrukturen haben das letzte Wort

Die Sportverbände wurden aufgerufen, ein Konzept für ihre Sportart beim Ministerium einzureichen, das diesen Empfehlungen gerecht wird. 27 von 53 kamen dieser Bitte nach.

Von Montag an dürfen Sportinfrastrukturen wieder öffnen. Das letzte Wort haben allerdings die Besitzer. Die Sportinfrastrukturen gehören oft Gemeinden oder Privatleuten. "Wir wollen uns an das Gemeindegesetz und das Privatrecht halten", so Kersch. Fitnessstudios und Schwimmbäder bleiben geschlossen.

In den Schulen steht bekanntlich bis zum Ende des Schuljahres kein Sportunterricht mehr auf dem Programm. Eine Ausnahme bildet das Sportlycée: Dort steht vom 18. Mai an wieder ein an die Corona-Regeln angepasstes Sportprogramm auf dem Programm. Im Sportlycée, genau wie in der Coque - wo Spitzenathleten seit dem 4. Mai wieder trainieren - wird genau darauf geachtet, dass sich an die hygienischen Regeln gehalten wird.





Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.