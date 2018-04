Nach der 2:0-Führung gegen Georgien vom Vortag ließen sich Gilles Muller und Ugo Nastasi die frühzeitige Entscheidung mit einem Sieg im Doppel nicht nehmen. Der Klassenerhalt ist damit gesichert.

Luxemburg sichert sich den Klassenerhalt im Davis-Cup

(SaS) - Luxemburg wird auch im kommenden Jahr in der Europa-/Afrikazone II des Davis-Cup-Wettbewerbs auflaufen. Nachdem Gilles Muller (ATP 29) und Ugo Nastasi (-) das FLT-Team am Samstag in den ersten beiden Einzeln mit 2:0 in Front gebracht hatten, sicherten die gleichen Spieler am Sonntag im Doppel den entscheidenden Punkt.

Obwohl Muller und Nastasi im Davis-Cup zuvor noch keine Partie zusammen bestritten hatten, harmonierten der 34-jährige Profi und sein zehn Jahre jüngerer Teamkollege perfekt. Der Aufschlag stimmte bei beiden und auch am Netz ließen sie nur selten Chancen ungenutzt. So behielten die Hausherren im ersten Durchgang nach einer guten halben Stunde mit einem Ass von Muller (6:3) die Oberhand und vertrauten auch anschließend auf ihre druckvolle Spielweise.

Mit Erfolg, denn der zweite Satz verlief ebenso nach Wunsch. Luxemburg startete sofort mit einem Break und ließ sich in der Folge nicht mehr von der Siegerstraße abbringen. Die noch ausstehenden Einzel sind somit nur noch Formsache.

Die Ergebnisse:

Gilles Muller (Weltranglistenposition: 29) – Zura Tkemaladze (-) 6:3, 6:2

Ugo Nastasi (-) – George Tsivadze (1093) 3:6, 7:5, 6:4

Muller/Nastasi - Aleksandre Metreveli (-)/Tsivadze 6:3, 6:1

Alex Knaff - Vazha Shubladze 6:1, 6:2