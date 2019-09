Nach der Umstrukturierung der Nations League spielt das FLF-Team von 2020/2021 an eine Klasse höher.

Luxemburg rückt in Liga C auf

(sid/dpa) - Nach der Umstrukturierung der Nations League durch die Europäische Fußball-Union (UEFA) wird Luxemburg von der Saison 2020/2021 in der dritthöchsten Klasse, der Liga C, spielen.

Am Dienstag beschloss die UEFA bei der Sitzung ihres Exekutivkomitees im slowenischen Ljubljana eine Aufstockung der A-Liga von zwölf auf 16 Teams. Das bedeutet dann auch eine Änderung der drei anderen Ligen. In Liga B und C werden jeweils 16 Nationen antreten. Darunter ist dann auch Luxemburg, das aktuell in Liga D in Gruppe 2 auf dem zweiten Rang liegt. Für das FLF-Team bedeutet dies, dass die Qualifikation für die EM über diesen Weg deutlich schwieriger wird.

Vier Absteiger bleiben

In der Liga A dürfen die vier Absteiger der ersten Auflage 2018 Deutschland, Kroatien, Polen und Island somit auch im Herbst 2020 wieder um die Nachfolge von Premierensieger Portugal mitspielen. In der A-Staffel spielen neben den vier Reformgewinnern noch die vier Finalteilnehmer Portugal, Niederlande, England und Schweiz, die letztmals in ihren Gruppen zweitplatzierten Teams aus Italien, Spanien, Frankreich und Belgien sowie die vier Aufsteiger aus der B-Gruppe aus Bosnien-Herzegowina, der Ukraine, Schweden und Dänemark.

Gesetzt bleiben neben Portugal die Final-Turnier-Teilnehmer Niederlande, Schweiz und England sowie die Gruppenzweiten: Weltmeister Frankreich, Belgien, Italien und Spanien. Ausgelost wird die zweite Auflage der Nations League am 3. März in Amsterdam, ausgespielt von September bis November 2020. Im Frühjahr 2021 startet schon die Qualifikation für die Winter-WM 2022 in Katar.