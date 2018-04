Im Davis-Cup gegen Georgien läuft es für das Luxemburger Team nach Plan. Nach dem ersten Tag führen Muller und Co. mit 2:0.

Luxemburg führt mit 2:0 im Davis-Cup

Luxemburg dürfte sich den Sieg im Davis-Cup gegen Georgien nicht mehr nehmen lassen. Nach dem ersten Tag steht es 2:0.

(SaS) - Nachdem Gilles Muller zum Auftakt des Davis-Cup-Treffens mit Georgien seine Pflichtaufgabe erfüllt hatte, konnte sein Landsmann Ugo Nastasi die Führung zu Gunsten der Hausherren erhöhen. Im Duell mit George Tsivadze zeigte der 24-Jährige wahren Kampfgeist und wandelte einen Satzrückstand noch in einen Sieg um.

In den Play-offs der Europa-/Afrikazone II führt Luxemburg nach dem ersten Wettkampftag mit 2:0. Die Luxemburger Nummer eins Gilles Muller (ATP 29) brachte den Gastgeber nach einem Sieg über den Davis-Cup-Debütanten Zura Tkemaladze (-) in Führung und freute sich im Anschluss über einen gelungenen Auftritt: "Sicherlich sind mir vor allem in der Anfangsphase Fehler unterlaufen, aber im Großen und Ganzen war es doch eine solide Darbietung gegen einen Kontrahenten, der mich mit seiner Gelassenheit überrascht hat. Solche Ergebnisse sind gut für das aktuell angeknackste Selbstvertrauen und die 1:0-Führung ist ein perfekter Einstieg ins Davis-Cup-Wochenende."

Ugo Nastasi (-) hatte es anschließend mit einem deutlich erfahreneren Gegner zu tun. George Tsivadze (1093) steht seit 2010 für sein Land auf dem Platz und ging in 23 Einzeln zehn Mal als Sieger vom Platz. Am Samstag sah es lange nach einem weiteren Erfolg aus, allerdings hatte Nastasi etwas dagegen.

Nastasi beweist Kampfgeist



Nach einem ausgeglichenen ersten Durchgang, den Tsivadze mit 6:3 für sich entschied, lief der FLT-Spieler im darauffolgenden Satz von Beginn an einem Aufschlagverlust hinterher. Nastasi erkämpfte sich im weiteren Verlauf zwar zwei Breakchancen, ließ diese aber ungenutzt. Erst als es richtig ernst wurde, war der Rechtshänder hellwach. Nach einer Stunde und 22 Minuten geriet Tsivadze mit 0:40 ins Hintertreffen und Nastasi verwandelte schließlich die zweite Möglichkeit zum Ausgleich. Anschließend belohnte sich der Spieler des TC Esch selbst: Im zwölften Spiel nahm er dem Georgier das Service zum 7:5-Satzgewinn ab.

Im dritten Durchgang kämpften beide Spieler mit der aufkommenden Müdigkeit, Nastasi musste sich beim Stande von 2:1 sogar an der rechten Wade behandeln lassen. Unterkriegen ließ sich der Schützling von Teamkapitän Johny Goudenbour aber zu keinem Zeitpunkt. Angefeuert von den zahlreichen Fans kämpfte Nastasi verbissen um jeden Ball und verwandelte nach zwei Stunden und 16 Minuten gleich seinen ersten Matchball zum 6:4.

Am Sonntag um 11 Uhr wird das Davis-Cup-Treffen im nationalen Tenniszentrum CNT mit dem Doppel fortgesetzt. Während Luxemburg auf Muller und Nastasi vertraut, sind bei Georgien Aleksandre Metreveli (-) und Tsivadze nominiert. Beide Teams können die Aufstellung aber noch bis eine Stunde vor Spielbeginn ändern. Anschließend folgen die beiden letzten Einzel.

Ergebnisse des ersten Wettkampftags

Gilles Muller (ATP 29) – Zura Tkemaladze (-) 6:3, 6:2

Ugo Nastasi (-) – George Tsivadze (1093) 3:6, 7:5, 6:4