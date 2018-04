Der Aufstieg in die Conference 1 Nord stand bereits vor dem Spiel fest, trotzdem zeigte die Rugby-Nationalmannschaft gegen Norwegen eine starke Leistung und setzte sich durch.

Luxemburg bezwingt Norwegen zum Abschluss

(PJ) – Luxemburg hat in der Rugby-Europameisterschaft den angestrebten Wiederaufstieg in die Conference 1 Nord mit dem vierten Sieg im vierten Spiel perfekt gemacht. Am Samstag war Norwegen der Gegner im hauptstädtischen Stade Josy Barthel und am Ende stand ein 35:16-Erfolg für die Gastgeber zu Buche.



Die Skandinavier standen gegen das Team von Nationaltrainer Jonathan Flynn ebenso auf verlorenem Posten, wie es in den vorherigen Begegnungen Dänemark (18:3), Estland (64:0) und Finnland (45:5) gegen die FLR-Auswahl waren. Bereits vor dem Anpfiff war Luxemburg der Aufstieg nicht mehr zu nehmen, trotzdem wollte das Aufgebot um Kapitän Romain Kimmel zum EM-Abschluss ein weiteres Mal vor heimischer Kulisse auftrumpfen.



10 Die Einlaufkinder freuen sich auf das Spiel im Stade Josy Barthel. Foto: Yann Hellers

um weitere Bilder zu sehen. Die Einlaufkinder freuen sich auf das Spiel im Stade Josy Barthel. Foto: Yann Hellers Die Gastgeber wurden wieder kräftig unterstützt. Foto: Yann Hellers Nicht nur die Luxemburger, auch die Gäste hatten Fans auf der Tribüne. Foto: Yann Hellers Gauthier Bares hat stets die nötige Übersicht. Foto: Yann Hellers William Browne behauptet den Ball gegen einen Norweger. Foto: Yann Hellers Trainer Jonathan Flynn gibt seinen Schützlingen Anweisungen. Foto: Yann Hellers Maxime Dozin tritt den Ball mit dem Fuß. Foto: Yann Hellers Guillaume Kimmel ist nicht so leicht aufzuhalten. Foto: Yann Hellers Auch Saman Rezapour hat keine Angst vor den Gästen. Foto: Yann Hellers William Browne und Gauthier Bares (r.) dürfen jubeln. Foto: Yann Hellers

Browne (2.') brachte Luxemburg per Straftritt schnell mit 3:0 in Führung. Nach dem Versuch von Rezapour war bereits nach fünf Minuten der Grundstein zum Erfolg gelegt. Die robusten Norweger fassten anschließend jedoch besser Fuß und kamen zwischenzeitlich auf 13:17 heran.



Die Gastgeber ließen sich in der zweiten Hälfte allerdings nicht aus der Bahn werfen, markierten zwei weitere Versuche und behaupteten sich schlussendlich souverän mit 35:16.