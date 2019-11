Luisi: "Sinnlos, dieses Jahr wieder anzufangen"

Nach langer Verletzungspause steht Düdelingens Fußballer Antonio Luisi vor einer ungewissen Zukunft. In der Winterpause soll eine Entscheidung fallen.

Für Fußballer Antonio Luisi ist das Ende einer langen Leidenszeit in Sicht. Der 25-Jährige fällt nach schwerer Verletzung und einer Knieoperation seit Februar aus. Doch der Gedanke an das Comeback bei seinem Club F91 Düdelingen weckt keine Vorfreude. Beim Europa-League-Teilnehmer hat der Offensivspieler derzeit wohl keinen Platz – nicht einmal im Training. In der Winterpause will er eine Entscheidung über seine Zukunft fällen.

Antonio Luisi, wegen eines Außenbandrisses im Knie, durch den auch das hintere Kreuzband und weitere Strukturen beschädigt wurden, fallen Sie seit Februar aus ...