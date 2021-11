Bei der FLF-Auswahl sind noch nicht alle Spieler geimpft. Fußball-Nationaltrainer Luc Holtz fehlt dafür das Verständnis.

Fußball

Luc Holtz regt sich über zwei ungeimpfte Nationalspieler auf

Die Einreisedokumente der Luxemburger werden am Dienstagabend nach der Landung in Baku genau unter die Lupe genommen. Um nach Aserbaidschan einzureisen, wird derzeit nicht nur ein Visum benötigt. Bei der Grenzkontrolle muss neben einem aktuellen negativen Corona-Test auch der Impfpass präsentiert werden.

Wir haben zwei Spieler, die nicht geimpft sind, ein dritter hat erst eine Dosis erhalten. Luc Holtz

Doch es gibt Ausnahmen. „Wir haben zwei Spieler, die nicht geimpft sind, ein dritter hat erst eine Dosis erhalten“, erzählt Fußball-Nationaltrainer Luc Holtz. Nur dank einer Sondergenehmigung war die Einreise für Ungeimpfte möglich.

Der FLF-Coach hat eine klare Meinung: „Ich bin kein Mediziner, doch es reicht aus, sich ein wenig damit zu beschäftigen, um zu wissen, dass es dem Allgemeinwohl dient, wenn man sich impfen lässt. Ich hatte am Anfang auch Bedenken, doch wenn man sieht, was in vielen Ländern und Krankenhäusern los ist, gibt es keine Alternative.“

Holtz warnt vor Langzeitfolgen

Der 52-Jährige führte bereits Gespräche mit den Nationalspielern, die sich bislang gegen eine Impfung entschieden haben. „Bei Sportlern können die Langzeitfolgen einer Corona-Erkrankung die Karriere beeinflussen. Mir fehlt deshalb das Verständnis, warum man diese aufs Spiel setzen kann. Ich habe versucht, das den Spielern zu erklären. Leider merkt man, dass es bei gewissen Personen eine Blockade im Kopf gibt. Dann bringt es nichts, weiterzureden.“

Alle FLF-Akteure wurden vor der Reise nach Baku getestet. Foto: Jeff Lahr/sportspress.lu

Dass die FLF-Akteure vor dem Trip nach Baku allesamt getestet wurden, findet Holtz allerdings nicht ganz fair. „Für mich ist es Wettbewerbsverzerrung, wenn wir uns testen lassen müssen, die aserbaidschanischen Spieler jedoch nicht. Anthony Moris ist geimpft, durfte aber nicht mitkommen, weil er positiv getestet wurde. Möglicherweise gibt es bei Aserbaidschan auch positive Fälle, diese Spieler könnten aber auf dem Platz stehen.“

