Fußball

Luc Holtz gibt finalen Kader bekannt

Yann DUARTE 24 Spieler werden in den beiden anstehenden EM-Qualifikationsspielen zum endgültigen Aufgebot der FLF-Auswahl gehören.

Am Dienstag hat Fußball-Nationaltrainer Luc Holtz sein endgültiges Aufgebot für die beiden anstehenden EM-Qualifikationsspiele gegen Liechtenstein am 17. Juni (15 Uhr im Stade de Luxembourg) und Bosnien-Herzegowina am 20. Juni (20.45 Uhr in Zenica) bekannt gegeben.

Im Vergleich zur 0:1-Niederlage im Testspiel gegen Malta am vergangenen Freitag werden Timothy Martin (Seraing/B), Miguel Goncalves (Gil Vicente/P), Tim Hall (Ujpest/H), Fabio Lohei (Metz/F), Rayan Breberi (Standard Liège/B) und Jayson Videira (Hannover/D) nicht mehr zum 24-köpfigen Aufgebot der FLF-Auswahl für die anstehenden Qualifikationsspiele gehören.

Von den aussortierten Spielern kam einzig Lohei gegen Malta zum Einsatz. Der 18-jährige Abwehrspieler war unmittelbar nach dem Gegentor eingewechselt worden. Aus dem ursprünglichen 31er-Kader wird zudem Mica Pinto (Sparta Rotterdam/NL) die beiden kommenden Qualifikationspartien wegen einer Knieverletzung verpassen.

Das Luxemburger Aufgebot Tor: Anthony Moris (Union Saint-Gilloise/B), Tiago Pereira (Mönchengladbach/D), Ralph Schon (Wiltz) Abwehr: Dirk Carlson (St. Pölten/A), Maxime Chanot (New York City FC/USA), Eldin Dzogovic (Magdeburg/D), Laurent Jans (Mannheim/D), Seid Korac (Degerfors/S), Enes Mahmutovic (CSKA Sofia/BUL), Marvin Martins (Austria Wien/A) Mittelfeld: Leandro Barreiro (Mainz/D), Florian Bohnert (Bastia/F), Lars Gerson (Kongsvinger/N), Christopher Martins (Spartak Moskau/RUS), Mathias Olesen (1. FC Köln/D), Timothé Rupil (Mainz/D), Vincent Thill (AIK Solna/S) Angriff: Yvandro Borges (Mönchengladbach/D), Alessio Curci (Mainz/D), Leon Elshan (Trier/D), David Jonathans (FC Bayern/D), Gerson Rodrigues (Al-Wehda/KSA), Danel Sinani (Wigan/ENG), Dejvid Sinani (F91)

