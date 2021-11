FLF-Trainer Luc Holtz spricht nach dem Sieg gegen Aserbaidschan über Gerson Rodrigues, der Coach äußert aber auch Kritik.

Fußball-Nationalmannschaft

Luc Holtz: "Gerson ist ein Phänomen"

Luc Holtz ist dafür bekannt, dass er seine Mannschaft nach Spielen lobt. In den vergangenen Jahren hatte der 52-Jährige dafür auch meistens gute Gründe. Obwohl Luxemburg am Donnerstagabend mit 3:1 gegen Aserbaidschan gewann, äußerte der FLF-Trainer dieses Mal auch Kritik.

„Ich war über weite Strecken der Partie nicht mit der Leistung zufrieden. Nach Aserbaidschans Platzverweis haben wir nachgelassen“, sagt der Coach, der sich darüber ärgerte, wie sein Team auf die Rote Karte gegen Tellur Mütallimov reagierte.

Weil die FLF-Auswahl nach dem Fallrückzieher-Tor von Gerson Rodrigues in der 67.' wieder besser wurde, durfte sich der Coach nach der Begegnung dennoch freuen.

„Wir haben den Sieg mehr als verdient“, sagte Holtz und verwies auf die beiden anderen Treffer der Luxemburger durch Sébastien Thill (78.') und Rodrigues (90.+1.').

„Das ist der Fußball, den ich sehen will. Für Tore wie das 1:0 kommen die Zuschauer ins Stadion, mir gefallen die anderen beiden Treffer noch besser, weil wir sie in der Entstehung so trainiert und einstudiert haben. Die Meinungen gehen aber sicherlich auseinander, welches Tor am schönsten war.“

Zur Kontrolle nach Troyes

Doppeltorschütze Rodrigues bekam von Holtz eine Botschaft mit auf den Weg: „Gerson ist ein Phänomen. Wenn er außerhalb des Platzes diszipliniert ist, überzeugt er jedes Mal. Ich habe ihm gesagt, dass ich nach Troyes kommen werde, um auf ihn aufzupassen. Dann würde er in der Ligue 1 vermutlich 15 bis 20 Tore erzielen.“

