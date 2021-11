Luc Holtz: "Der Schiedsrichter hat das Spiel entschieden"

Testspiel der FLF-Auswahl Luxemburger Erfolg ohne F91-Spieler gegen Fortuna Köln

In einem Testspiel zur Vorbereitung auf die WM-Qualifikation besiegte die Luxemburger Fußball-Nationalelf Fortuna Köln am Mittwoch in Useldingen mit 1:0. Doch dies war nicht das Hauptgesprächsthema.