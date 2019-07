Luc Feit: "Fechten hat viel mit Schauspielerei zu tun"

Luc Feit schaut sich Fußballspielle gerne im Bistrot an. "Ich bevorzuge Teams, die einen schönen Fußball spielen. Das Resultat ist mir egal."

Luc Feit ist BVB-Fan. "Ich finde es spannend, mir die Kommentare im Wirtshaus anzuhören. Bei den Teams schaue ich mir gerne die Taktik an. Generell schaue ich mir lieber Teams an, die schön spielen. Das Resultat ist mir im Endeffekt egal", erklärt der Schauspieler in der Interviewserie "Auszeit".

Seine Beziehung zum Sport entstand als Jugendlicher, als er Basketball bei Sparta Bartringen spielte ...