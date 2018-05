AB Contern hat einen neuen, alten Trainer: Gavin Love kehrt nach einem Jahr zurück.

Love kehrt nach Contern zurück

David THINNES

Im Sommer 2017 hatte Gavin Love AB Contern verlassen und als Trainer in England angeheuert. Jetzt kehrt der englische Ex-Profi zurück nach Contern, um das Team zurück in die Total League zu coachen.

Love stand bereits von Juni 2016 bis Juli 2017 in Contern in der Verantwortung. Jetzt hat er für drei Spielzeiten in Contern unterschrieben.