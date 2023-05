Vizemeister Amicale verpflichtet den Center und verlängert den Vertrag eines Profis. Auch die Frauen bekommen Verstärkung.

Lou Demuth wechselt nach Steinsel

Lou Demuth verlässt Absteiger Heffingen. Der 23-Jährige wechselt zur kommenden Saison nach Steinsel, wo er auf seinen ehemaligen Trainer Daniel Brandao treffen wird.

Demuth verhandelte zuletzt auch mit anderen Erstligisten, entschied sich jedoch letztlich für Amicale. Unter Coach Brandao, der nach einem Jahr in Bascharage künftig beim Vizemeister der vergangenen Spielzeit an der Seitenlinie stehen wird, spielte Demuth 2021/2022 in Heffingen seine bislang beste Saison.

Steinsel hat zudem den Vertrag von Jarvis Williams verlängert. Der US-Amerikaner war 2022 mit Amicale Meister geworden und führte das Team in der abgelaufenen Saison ins Finale, in dem Esch allerdings die Oberhand behielt.

Erny und Tochter Sarah Gruskovnjak sind keine Gegner mehr. Foto: Stéphane Guillaume

Amicales Frauen bekommen ebenfalls Verstärkung. Trainer Erny Gruskovnjak konnte Tochter Sarah Gruskovnjak sowie Profispielerin Mikayla Ferenz von den Musel Pikes nach Steinsel lotsen.

