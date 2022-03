Bei „And One“ spricht Lou Demuth über seine ereignisreiche Jugend und das Leben als außergewöhnlich großer Mann.

Basketballpodcast

Lou Demuth: „Ich hätte wohl nie mit Basketball begonnen“

Lou Demuth ist der größte Basketballer Luxemburgs. Der heute 22-Jährige wurde schon früh gefördert, spielte in seiner Jugend in Frankreich und Spanien und besuchte 2020 die Chicago State University in den USA.

Warum sich Demuth in dieser Saison wohler fühlt als je zuvor, erklärt Heffingens Center in der neuen Folge von „And One - De Basketpodcast“. Außerdem spricht der 2,13 m große Basketballer darüber, wie es ist, ständig im Mittelpunkt zu stehen und welche Sprüche er sich schon anhören musste.

Vor Demuth war Billie Schulté zu Gast bei „And One“. Eschs Kapitänin erzählte, warum sie schon lange pausieren muss und weshalb ihr Basketball so viel bedeutet. Außerdem sprach sie über die Beziehung mit Fußball-Nationalspieler Sébastien Thill.

