Los Angeles Lakers vor NBA-Meisterschaft

Den Los Angeles Lakers um LeBron James fehlt gegen Miami nur noch ein Sieg, um NBA-Champion zu sein.

(sid) - Die Los Angeles Lakers um Ausnahmespieler LeBron James stehen vor dem ersten Titelgewinn in der nordamerikanischen Profiliga NBA seit zehn Jahren. In der Nacht zum Mittwoch siegte der Favorit im vierten Spiel der Finalserie gegen die Miami Heat mit 102:96. Damit führen die Lakers im Best-of-Seven-Modus mit 3:1 und können ihre insgesamt 17. NBA-Meisterschaft im fünften Duell am Samstag (3 Uhr Luxemburger Zeit) perfekt machen.

"Es ist noch nicht vorbei", sagte James, der mit 28 Punkten, zwölf Rebounds und acht Assists bester Scorer war: "Wir können uns mit einem Tag mehr Pause nun erholen. Aber ich werde weiter arbeiten, ich werde weiter nicht schlafen, bis es vorbei ist."

In der jüngeren Vergangenheit mit Problemen

Neben James legte sein kongenialer Partner Anthony Davis in der Bubble in Orlando 22 Zähler auf. Miamis Ausnahmespieler Jimmy Butler, der die Serie im dritten Aufeinandertreffen mit 40 Punkten beim erstem Sieg der Heat wieder spannend gemacht hatte, kam diesmal ebenfalls auf 22 Punkte.

Sollte LA am Samstag triumphieren, wäre es der erste NBA-Titel der Lakers seit 2010. Danach hatte es eine lange Durststrecke gegeben, seit 2013 konnte das prestigeträchtige Team bis zur laufenden Saison nicht mehr die Play-offs erreichen. 2018 holten die Lakers den heute 35-jährigen James von den Cleveland Cavaliers, um das Erbe der mittlerweile verstorbenen Vereinsikone Kobe Bryant anzutreten.

