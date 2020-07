Der Luxemburger Gerard Lopez hat den belgischen Verein Royal Excel Mouscron übernommen. Davon könnte sein französischer Club Lille profitieren.

Lopez übernimmt belgischen Fußball-Erstligisten

Der Luxemburger Investor Gerard Lopez hat einen weiteren Fußballclub übernommen. Der Präsident des französischen Erstligisten Lille ist beim belgischen Verein Royal Excel Mouscron eingestiegen, der in der höchsten belgischen Liga spielt.

„Einen Fuß in Belgien zu haben, ist toll“, sagte Lopez zu seiner Übernahme. „Schaut man sich die belgische Nationalmannschaft an und die Zahl an Nationalspielern in den besten Teams der Welt, kann man die Ausbildung in Belgien nur begrüßen.“ Ziel sei es zunächst, Mouscron in der Jupiler League zu etablieren. Von der zweiten Saison an soll der Club dann in der oberen Tabellenhälfte mitspielen.

Lopez wies zudem explizit darauf hin, dass er und nicht der Lille OSC den Verein übernommen hat. Deshalb würde er darin auch zwei verschiedene Projekte sehen. Das solle aber nicht heißen, dass es keine Zusammenarbeit zwischen beiden Vereinen gebe. So sollen mehrere Talente aus Lille bei Mouscron Erfahrung sammeln. „Parallel dazu möchte ich, dass Mouscron eine Plattform wird, die junge belgische Spieler anzieht, und nicht nur eine Erweiterung von Lille ist.“





