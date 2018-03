Der Präsident des OSC Lille, Gerard Lopez, hat sich bei einem Treffen mit den Fans zur bedenklichen Entwicklung des französischen Fußballclubs geäußert.

Lopez räumt Fehler ein

Der OSC Lille steckt in der Krise. Der französische Fußballclub war mit hohen Ambitionen in die Saison in der Ligue 1 gestartet. Nun, nach 28 Spieltagen, steht Lille auf dem vorletzten Tabellenplatz. Doch damit nicht genug: Aufgrund finanzieller Probleme bekam der Club erst ein Transferverbot erteilt, dann wurde öffentlich, dass der Zwangsabstieg in die Ligue 2 folgen könnte. Zu allem Überfluss hat Ex-Trainer Marcelo Bielsa den Verein auf Zahlung von ausstehenden Gehältern von 12,9 Millionen Euro sowie eine Entschädigung von weiteren fünf Millionen Euro wegen Rufschädigung verklagt.

Es ist also nicht verwunderlich, dass die Fans alles andere als zufrieden mit der Situation sind. Wie "L'Équipe" schreibt, stellte sich Präsident Gerard Lopez den Anhängern am Montag. Dabei sorgten vor allem die anwesenden Ultragruppierungen dafür, dass die Debatten mit dem Luxemburger äußerst emotionsgeladen vonstatten gingen. Lopez räumte ein, dass er Fehler gemacht habe und versicherte, dass er die Spieler vor den letzten Ligaspielen der Saison in die Pflicht genommen habe. Sollte am Ende der Abstieg in die zweite Liga trotzdem nicht zu vermeiden sein, würde Lopez dem Club treu bleiben - wenn auch mit einem niedrigeren Budget.