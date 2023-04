Die Organisatoren wollen ihre Veranstaltung vor Störungen schützen. Dafür haben sie eine ungewöhnliche Absprache getroffen.

Leichtathletik

Londoner Marathon trifft Absprache mit Extinction Rebellion

Vor dem Londoner Marathon am Wochenende haben die Veranstalter mit den Klimaaktivisten von Extinction Rebellion eine ungewöhnliche Einigung getroffen. „Sie werden ihre Teilnehmer auffordern, dabei mitzuhelfen, den London Marathon zu schützen“, sagte Marathon-Chef Hugh Brasher am Donnerstag der BBC. Dies sei „ziemlich einzigartig in ihrer Geschichte“.

Extinction Rebellion hat gemeinsam mit etlichen anderen Organisationen für das kommende Wochenende große Klimaproteste in der britischen Hauptstadt angekündigt. Die Aktivistinnen und Aktivisten fordern die britische Regierung auf, keine neuen Lizenzen mehr für fossile Projekte zu vergeben, sondern einen schnellen Ausstieg voranzutreiben.

Die Organisatoren des Marathons hoffen auf einen reibungslosen Ablauf. Foto: dpa

Am Sonntag soll auch der TCS London Marathon mit mehr als 45.000 erwarteten Teilnehmern stattfinden. In den vergangenen Jahren haben der BBC zufolge am Rande des sportlichen Großereignisses immer wieder auch Proteste stattgefunden – etwa 2019 von Extinction Rebellion oder von der Gruppe Just Stop Oil im vergangenen Jahr.

Gezielt Sportveranstaltungen im Visier

Just Stop Oil ähnelt in ihren Methoden der deutschen Letzten Generation - immer wieder kleben sich die Aktivisten auf Straßen oder an Kunstwerken fest. Zuletzt unterbrach ein Demonstrant in Sheffield ein Snooker-Turnier. Marathon-Chef Brasher teilte mit, man werde auch mit Just Stop Oil Gespräche führen und hoffe auf eine ähnliche Einigung wie mit Extinction Rebellion.

„Just Stop Oil hat es gezielt auf Sportveranstaltungen abgesehen. Ich weiß nicht, was sie sagen werden“, sagte Brasher. Man versuche, sich auf alle Fälle einzustellen und sich auf Proteste vorzubereiten.

Zum Jahreswechsel hatte die Gruppe Extinction Rebellion, die in Großbritannien vor Jahren durch Blockaden bekannt geworden war, einen Strategiewechsel angekündigt. Man wolle sich nicht mehr festkleben oder blockieren, sondern breitere Massen zum Protest mobilisieren.

