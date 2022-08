In der Gruppe D der Europa League trifft das Team des FLF-Keepers unter anderem auf einen Bundesliga-Club.

Lösbare Aufgaben für Anthony Moris und die Union St-Gilloise

Die Verantwortlichen der Union St-Gilloise können zufrieden sein. Wie die Auslosung am Freitag in Istanbul ergab, trifft der belgische Vizemeister in der Gruppe D der Europa League auf Braga, Malmö und Union Berlin.

Anthony Moris hatte sich mit seinem Team nicht für die Gruppenphase der Champions League qualifizieren können, wird aber nun ab dem 8. September im zweitgrößten europäischen Clubwettbewerb im Tor stehen.

Spätestens am 3. November wissen der Luxemburger und seine Teamkollegen dann, ob sie die Zwischenrunde erreicht haben.

Auslosung der Europa League Gruppe A: Arsenal, Eindhoven, Bodö/Glimt, FC Zürich Gruppe B: Dynamo Kiew, Rennes, Fenerbahce, Larnaka Gruppe C: AS Rom, Ludogorets, Betis Sevilla, HJK Helsinki Gruppe D: Braga, Malmö, Union Berlin, Union St-Gilloise Gruppe E: Manchester United, Real Sociedad, Tiraspol, Omonia Nikosia Gruppe F: Lazio Rom, Feyenoord, Midtjylland, Sturm Graz Gruppe G: Olympiakos Piräus, Qarabag, Freiburg, Nantes Gruppe H: Roter Stern Belgrad, Monaco, Ferencvaros, Trabzonspor

Während Moris der einzige FLF-Spieler ist, der in der Europa League spielt, treten Mathias Olesen (Köln) und Marvin Martins (Austria Wien) mit ihren Teams in der Conference League an. Die Auslosung der Gruppenphase des Wettbewerbs beginnt um 14.30 Uhr.

