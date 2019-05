Das Volleyballnationalteam der Frauen startet mit einem mehr als souveränen 3:0 gegen Nordirland ins SCA-Turnier.

Lockerer Auftaktsieg der FLVB-Frauen

David THINNES

3:0 Sätze, nur 24 Punkte abgegeben: Luxemburgs Volleyballfrauen ließen am Freitagabend überhaupt keinen Zweifel am Auftaktsieg im SCA-Turnier aufkommen. Die Gastgeber besiegten Nordirland und verschafften sich damit eine gute Ausgangsposition, um ins Halbfinale einzuziehen.

Am Samstag trifft Luxemburg von 13 Uhr an auf Grönland, das in Spiel eins 1:3 gegen Nordirland verlor.