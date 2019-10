Bei der Players' Night in Kockelscheuer wird traditionellerweise lecker gegessen, aber auch der Spaßfaktor kommt nicht zu kurz.

Lockere Stimmung in Kockelscheuer

Bei der Players' Night können die Spielerinnen etwas entspannen. Am Sonntagabend war es wieder soweit. Bei leckerem Essen unterhielten sich die Spielerinnen nicht nur über Tennis.

Unter den Gästen waren nicht nur Spielerinnen, sondern auch Sponsoren, geladene Gäste und Politiker wie Premierminister Xavier Bettel. Moderiert wurde der Abend von Joachim Llambi, der als Juror aus der Sendung "Let's Dance" bekannt ist. Für die musikalische Unterhaltung sorgte Giovanni Zarrella.

Andrea Petkovic erhielt den Jana-Novotna-Award, da die Deutsche das Publikum in Kockelscheuer Jahr für Jahr mit ihrem sympathischen Auftreten überzeugt. Die Organisatoren erinnern mit ihrem Preis an die ehemalige Wimbledonsiegerin und erste Siegerin des Turniers in Kockelscheuer, die 2017 einem Krebsleiden erlag.