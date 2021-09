Yvandro Borges und Timothé Rupil überzeugen Nationaltrainer Luc Holtz beim Testspiel gegen Katar. Für den Sieg fehlte ein Quäntchen Glück.

Lob für FLF-Youngster

"Mit den beiden werden wir noch viel Spaß haben"

Es war ein Testspiel ganz nach dem Geschmack von Fußball-Nationaltrainer Luc Holtz. Beim 1:1 gegen Katar überzeugten vor allem die jungen Wilden. „Wir haben ein ganz schwieriges Spiel erwartet, deshalb bin ich am Ende nicht nur mit dem Ergebnis zufrieden“, erklärt der Nationaltrainer. „Die Dynamik war gut, vor allem mit so vielen Wechseln und einer so jungen Mannschaft.“

Nicht nur der 17 Jahre alte Torschütze Yvandro Borges überzeugte den FLF-Coach, auch der 18-jährige Timothé Rupil, der in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, spielte stark auf. „Timothé ist auf engem Raum unglaublich wendig, damit tut er jedem Gegner weh“, analysiert Holtz. Auch für Torschütze Borges hat der Coach viel Lob übrig: „Jeder hat gesehen, was Yvandro für ein Talent hat. Mit den beiden werden wir in den kommenden Jahren noch viel Spaß haben.“

Timothé Rupil, hier gegen Hassan Al-Haydos (r.), Tarek Salman und Karim Boudiaf (l.), belebt das Luxemburger Spiel. Foto: Ben Majerus

Holtz räumte aber auch ein, dass die katarischen Spieler immer wieder gefährlich waren. Vor allem Offensivmann Akram Afif trieb dem 52-Jährigen Schweißperlen auf die Stirn. „Ein Spieler wie Afif, mit seiner Schnelligkeit und Technik, könnte auch in einer deutlich besseren Liga spielen“, findet Holtz.

In der zweiten Halbzeit kombinierte sich die FLF-Auswahl fast im Minutentakt durch den katarischen Strafraum, doch das zweite Tor fiel nicht. „Um zu gewinnen, hat uns am Ende auch ein wenig das Glück gefehlt“, sagt der FLF-Trainer. „Dass uns der Ball in einer der vielen Strafraumszenen auch mal vor die Füße fällt.“

Luxemburgs Mica Pinto (r.) hat mit Akram Afif aus Katar alle Hände voll zu tun. Foto: Ben Majerus





