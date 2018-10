In der Nations League trifft Luxemburg am Freitagabend auf Weißrussland. Es ist der wohl schwierigste Gegner in der Gruppe. Im Liveticker verpassen Sie nichts.

Liveticker: Luxemburg liegt zur Halbzeit in Rückstand

In der Nations League trifft Luxemburg am Freitagabend auf Weißrussland. Es ist der wohl schwierigste Gegner in der Gruppe. Im Liveticker verpassen Sie nichts.

Nach den zwei Auftaktsiegen gegen Moldawien und San Marino will Luxemburg in der Nations League weiter überzeugen. Weißrussland ist auf dem Papier der schwerste Gegner. Im Kampf um den Gruppensieg ist das Auswärtsspiel am Freitagabend also überaus wichtig. In unserem Liveticker können Sie das Spielgeschehen im Detail verfolgen. Der Anstoß erfolgte um 20.45 Uhr. Luxemburg lag zur Pause mit 0:1 in Rückstand.