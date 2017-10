(jg) - Wie sieht die Streckenführung der Tour de France 2018 aus? Ab 11.30 Uhr können Sie die offizielle Vorstellung im Livestream verfolgen. Dann wird Christian Prudhomme das mehr oder weniger gut gehütete Geheimnis lüften.

Einige Details sind bereits vor der Präsentation an die Öffentlichkeit gelangt: So soll sich das Peloton nach zwei Flachetappen in der Vendée und einem 35 km langen Teamzeitfahren in Cholet im Uhrzeigersinn durch Frankreich bewegt.



Ein Besuch in der Bretagne (Quimper, Mûr-de-Bretagne) und im Norden (Amiens, Roubaix) scheint eingeplant. Dann soll es in die Alpen gehen, dies mit Ankünften in Le Grand-Bornand, La Rosière und L'Alpe d'Huez. Über Mende und Caracassonne bewegt sich das Peloton in die Pyrenäen.



Die letzten Fragezeichen werden von Prudhomme geklärt. Alles deutet aber daraufhin, dass es vor der letzten Etappe in Paris zu einem Showdown der Favoriten auf den Gesamtsieg bei einem rund 30 km langen Einzelzeitfahren im französischen Baskenland kommt.